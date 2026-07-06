Изплащането на осъвременените пенсии започва на 7 юли

Снимка: Пиксабей

Изплащането на осъвременените пенсии за юли 2026 г. ще започне на 7 юли и ще продължи до 20 юли включително за пенсионерите, които получават средствата си чрез пощенските станции. За хората с банков превод сумите ще бъдат налични по сметките им още на 7 юли, предава БГНЕС.

От 1 юли пенсиите се увеличават със 7,8% по т.нар. "швейцарско правило". Осъвременяването ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 г.

Със същия процент ще бъдат увеличени и вдовишките добавки, които получават пенсионерите, имащи право на част от пенсията на починал съпруг или съпруга.

Променя се и минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, който нараства от 322,37 евро на 347,51 евро. Това увеличение ще доведе до по-високи минимални размери и на останалите трудови пенсии, сред които пенсиите при непълен осигурителен стаж, инвалидните и наследствените пенсии.

От 1 юли с 7,8% се увеличава и социалната пенсия за старост, която вече е определена на 183,81 евро. Повишението ще се отрази и на редица други пенсии и добавки, чиито размери са обвързани с нейния размер.

Същевременно от 1 юли 2026 г. при отпускането на всички нови пенсии, свързани с трудова дейност, вече няма да се включва допълнителната сума от 30,68 евро, известна като "ковид добавка".

Паричните обезщетения за безработица ще бъдат преведени на правоимащите на 15 юли.

Редактор "Екип на Петел",

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