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Изплащането на осъвременените пенсии започва на 7 юли

06.07.2026 / 15:19 0

Снимка: Пиксабей

Изплащането на осъвременените пенсии за юли 2026 г. ще започне на 7 юли и ще продължи до 20 юли включително за пенсионерите, които получават средствата си чрез пощенските станции. За хората с банков превод сумите ще бъдат налични по сметките им още на 7 юли, предава БГНЕС.

От 1 юли пенсиите се увеличават със 7,8% по т.нар. "швейцарско правило". Осъвременяването ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 г.

Със същия процент ще бъдат увеличени и вдовишките добавки, които получават пенсионерите, имащи право на част от пенсията на починал съпруг или съпруга.

Променя се и минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, който нараства от 322,37 евро на 347,51 евро. Това увеличение ще доведе до по-високи минимални размери и на останалите трудови пенсии, сред които пенсиите при непълен осигурителен стаж, инвалидните и наследствените пенсии.

От 1 юли с 7,8% се увеличава и социалната пенсия за старост, която вече е определена на 183,81 евро. Повишението ще се отрази и на редица други пенсии и добавки, чиито размери са обвързани с нейния размер.

Същевременно от 1 юли 2026 г. при отпускането на всички нови пенсии, свързани с трудова дейност, вече няма да се включва допълнителната сума от 30,68 евро, известна като "ковид добавка".

Паричните обезщетения за безработица ще бъдат преведени на правоимащите на 15 юли.

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Редактор "Екип на Петел",

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