Изплащането на пенсиите започва на 9 март

кадър: Нова тв

Изплащането на пенсиите през март чрез „Български пощи“ ще започне на 9-и (понеделник) и ще завърши на 20 март (петък), съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят, напомниха от осигурителния институт. Когато тези дати са неработни дни, какъвто е случаят с едната от тях през този месец, изплащането се извършва на първия работен ден след това.

Плащането на пенсиите ще бъде съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за мартенските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат на 9 март 2026 г., допълниха от НОИ, предаде БТА.

На 5 март на всички правоимащи ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до двегодишна възраст и за осиновяване на дете до петгодишна възраст за предходния месец февруари.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 16 март, понеделник.

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

Миналата седмица служебният социален министър Хасан Адемов каза, че с приетия удължителен закон за бюджета се гарантират всички социални плащания, в т.ч. и осъвременяването на пенсиите от 1 юли т.г.

