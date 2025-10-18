Изплащат 6 000 лв. на хектар на част от родните производители

снимка: Пиксабей

Около 6 хиляди лева на хектар еднократно обезщетение за пропадналите площи ще получат производителите на праскови. Това обяви в Сливен заместник-министърът на земеделието Янислав Янчев, който присъства на Деня на българския производител – най-мащабното специализирано събитие в България и региона, посветено на постиженията в животновъдството.

Зам.-министър Янчев обяви, че от близо 5 хиляди пострадали от студовете стопанства на производителите на череши, вишни и кайсии вече са раздадени обезщетенията. Предстоят следващите стопани.

"По отношение на прасковите малко над 6 хиляди лева на хектар. Мисля, че това е съобразно технологичните карти, които са утвърдени от Министерство на земеделието – 80% от направените от тях разходи", каза Янчев.

За сектор „Животновъдство“ той коментира, че все повече намаляват животните в страната, въпреки усилията и търсенето на различни форми за подпомагане.

"С настъпването на новата финансова година от 16 октомври започнахме да се подготвяме за първите плащания, а те са именно за животните. За говеда необвързани с производството, биволи и овце. Определени бяха бюджети. Надявам се до края на месеца да бъдат реализирани тези първи плащания, а декември ударно да изплатим", каза зам.-министърът, предаде БНР.

