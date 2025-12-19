Изплащат пенсиите на руските граждани, живеещи в България

Пекселс

В Националния осигурителен институт (НОИ) са постъпили платежни ведомости и финансови средства от Фонда за пенсионно и социално осигуряване на Руската федерация за изплащане на пенсиите на руските граждани, живеещи у нас.

От НОИ информират, че документите са постъпили на 18 декември. По силата действащото Споразумение за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. институцията ще извърши необходимата техническа обработка, след което ще се пристъпи към изплащане на дължите суми на правоимащите лица, предаде БГНЕС.

Лицата, които за първи път ще получават плащане по силата на този договор, следва да предоставят актуална банкова сметка в териториалното поделение на НОИ – София-град.

