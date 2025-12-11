Изплатиха над 40 милиона лева предсрочно на фермери

снимка: ДФЗ

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разплати преди крайният срок по индикативен график над 40 млн. лв. (40 086 681 лв.) на стопаните, които са заявили подпомагане по агроекологичните интервенции за Кампания 2025, администрирани от Дирекция „Директни плащания“, отдел „Биологични и агроекологични плащания“.

Финансовата подкрепа се разпределя между 2822 фермери, които прилагат в стопанствата си практики, опазващи климата и околната среда по следните интервенции:

•„Насърчаване на естественото опрашване“ – операция за стационарни пчелини.

•„Насърчаването използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“ в направления:

- операция „Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита“ (СККУ);

-операция „Насърчаване на отглеждането на устойчиви сортове“ (СККУ-2).

•„Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ (СЗМ);

•„Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство“;

•„Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“;

•„Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии“ (ПЗП-деградирали).

Ставките, по които е извършена оторизацията на субсидиите по интервенциите в областта на околната среда и климата, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. са разписани в чл. 32 от Наредба № 10 от 27 юни 2023 г.

Право на финансова подкрепа имат фермери, които спазват специфичните изисквания за всяка от интервенциите и са предостави изискуемите документи в нормативно регламентираният срок, съобщиха от Фонда.

