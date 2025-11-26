Изплува старо видео с участник от „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: 7/8

Изплува старо видео с Николета, която е една от най-одумваните участници в „Игри на волята“. Преди години то е излъчено при Слави в телевизия 7/8.

Самият Трифонов започва по следния начин: „Уважаеми зрители, не съм сексист, но знам че само една жена може да се събуди в 6 сутринта и да закъснее за работа в 10. А какво друго могат жените обикновено научавам от моя приятел репортерът Боби Борисов и неговата рубрика „Стар репортерс“.

Той отразява конкурса „Мис Люлин“

„Ние люлинчаните сме си приели „Люлин“ като отделен град“, коментира самата Николета пред микрофона на Боби Борисов.

Ние сме си като отделен град и като хората разберат, че съм от „Люлин“ и всеки ми вика: Ти си там от друга планета, там е друг климат“, допълва тя.

Николета Кръстева е на 25 години и е стюардеса. Нейната сила е във водните дисциплини, но се представя също толкова успешно и на трасе. Печели място в "Игри на волята" след победа в кастинг битка.

В момента е в племето на Безименните.

