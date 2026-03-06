Изпочупиха автобусите на транспортна фирма в Северозапада

Кадър БТВ

Автобуси на транспортна фирма осъмнаха счупени след нападение в Северозапада. Превозните средства са използвани за пътнически транспорт, а от фирмата подозират намеса на конкуренти.

„На 4 марта започваме да караме транспортната схема на община Берковица. Бяхме поканени поради простата причина, че фирмата, която е спечелила конкурса, не желае да изпълни това, което е спечелила. И община Берковица остава без транспорт. Ние идваме да си вземем транспортните средства, за да отидем да обслужим линиите, които са ни поканили да изпълняваме, на община Берковица“, обясни управителят на транспортната фирма Любомир Иванов, предаде БТВ



„До този момент не работим с тази община. Там работи друга фирма, която е дългогодишен партньор с общината. Но явно има някакви пререкания между тях и търсят алтернатива за транспортната схема. При пристигането ни в гаража забелязваме, че всичките налични транспортни средства, които използваме за транспорт не само за община Барковица - обслужваме община Георги Дамяново, возим ученици на община Монтана, са с щети, които не позволяват на транспортното средство да излезе от гаража“, посочи той.

Според него дори да е имало камери, извършителите е нямало да бъдат уставновени. А щетите са за сметка на фирмата. Оттогава са наели въоръжена охрана, която домува между автомобилите.



"Хората, които са направили това нещо, са очаквали, че целият ми транспортен парк ще бъде тук. Просто искаха да ме ликвидират изведнъж. Транспортните средства се докарват от Испания. Наличността на стъкла за тях не съществува в България. Чака се доста време, поръчките са около 15 000 евро. Застраховка нямаме - правим транспортна схема на общини, в които населението е много малко, там се прави социален транспорт, ние не можем да печелим много пари", обясни Любомир Иванов.

По думите му обслужването на линиите към момента е много трудно, а натовараемостта на автомобилите в движение е 150%", посочи той.

