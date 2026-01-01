Изпращат допълнителни екипи на жандармерията във Варна и други големи градове

Снимка: архив, Булфото

В първия ден на 2026 г. допълнителни наряди са излъчени от Зоналните жандармерийски управления в София, Варна, Бургас и Пловдив. Те ще изпълняват задачи в централните части на четирите големи града, където се очаква струпване на множество хора - празничните базари, периметрите около големите търговски обекти и транспортните възли. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР) на своя сайт, видя БТА.

Екипи от София са командировани и към Петрич, където се провеждат станчинарските игри "Сурва 2026". По традиция там празненствата започват още в новогодишната нощ, когато различни фолклорни групи обикалят по домовете на хората и наричат, но официалната част е предвидена за преди обед и ще се състои пред Общината, където се очаква голямо струпване на хора, информират от МВР.

В новогодишната нощ екипи на жандармерията от София и Пловдив се включиха в охраната на празненствата, организирани в центровете на двата града. Сериозни нарушения на обществения ред не са констатирани, посочват от МВР.

От пресцентъра на МВР казаха още, че към момента няма информация за сериозни инциденти в празничната нощ.

