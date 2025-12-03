Изпрати вкъщи двама в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Алекс победи в елиминационната битка в „Игри на волята“ и изпрати вкъщи Радостина и Траян.

„Някак си нанесох морална рана, той се почувства, видях в очите му, съжалявам, но каузата, която аз имам, според мен, е по-важна, а и той ще знае и ще получи много ценен урок и ще уважава това, че има хора два пъти по-големи от него, които всъщност все още могат“, коментира Алекс след като победи почти при фотофиниш Траян.

Радостина бе изключително далеч от двамата. Бе на стълбата, а те на финалния пъзел.

„Алекс, ти си от друга порода, от друго тесто, от друга генерация. Ти знаеш, че това не е спринт, а маратон. Стигна на пъзела втори. До последните парчета с Траян си разменяхте местата, но накрая ти беше по-добрия, ти спечели тази битка, ти оставаш в „Игри на волята“, ти продължаваш напред, към големия финал“, поздрави го водещия Павел Николов.

„Финалът изглежда все по-близо за теб, особено като се има предвид, че взимаш всичките грошове на Радостина. Вече имаш 400 гроша, Алекс. А ако стигнеш до финала, това ще е прецедент, абсолютно е рекорд. Ти ще бъдеш най-възрастният финалист за нашите седем сезона“, продължи със суперлативите водещия към днешния победител.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!