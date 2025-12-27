Изпратиха Георги Йорданов в последния му път

Снимка Булфото

България се прости с виден държавник.

Близки, приятели и граждани си взеха последно сбогом с бившия министър на културата Георги Йорданов.

Поклонението се състоя в Народния театър „Иван Вазов“, където тленните му останки бяха изложени във фоайето.

Десетки хора се наредиха на опашка, която стигна до градинката пред театъра.

Венци и цветя бяха изпратени от културни институции, обществени организации и дипломатически мисии, пише novini.bg.

На церемонията присъстваха лидерът на БСП Атанас Зафиров, президентът Георги Първанов и редица политически фигури и журналисти.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!