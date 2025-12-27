Изпратиха Георги Йорданов в последния му път
Снимка Булфото
България се прости с виден държавник.
Близки, приятели и граждани си взеха последно сбогом с бившия министър на културата Георги Йорданов.
Поклонението се състоя в Народния театър „Иван Вазов“, където тленните му останки бяха изложени във фоайето.
Десетки хора се наредиха на опашка, която стигна до градинката пред театъра.
Венци и цветя бяха изпратени от културни институции, обществени организации и дипломатически мисии, пише novini.bg.
На церемонията присъстваха лидерът на БСП Атанас Зафиров, президентът Георги Първанов и редица политически фигури и журналисти.
