Изпратиха Николай Станчев в последния му път с любимата му песен

Кадър бТВ

Близки и приятели се сбогуваха с Николай Станчев, който почина на 60 години. Опечалените изпратиха актьора в последния му път на фона на любимата му песен - "The shape of my heart" на Стинг. Ковчегът на Николай Станчев беше отрупан с цветя, а присъстващите не криеха сълзите си от тежката раздяла. Поклонението се състоя в сградата на Драматичен театър - Пловдив, а преди това в църквата "Света Марина" бе извършено опело.

"Ако трябва отново да преживея живота си, искам да премине по същия начин с едно малко условие – с Николай да бяхме се срещнали малко по-рано и да бяхме живели малко повече", през сълзи каза съпругата на големия актьор Ивана Папазова, цитирана от "Марица".

Тя изтъкна още, че всички пожелават на нея и на семейството й да бъдат силни и тя не се съмнява, че това ще се случи, защото любовта дава сили. "А ние бяхме и сме обичани", добави Папазова.

Сред първите, които изказаха съболезнованията си на опечаленото семейство, бяха директорът на Драматичния театър Кръстю Кръстев и Христо Мутафчиев. На поклонението присъстваха още членовете на политическа партия "Съюз за Пловдив", от чиито редици е и Ивана Папазова, както и депутатът Дани Каназирева, пише standartnews.com.

