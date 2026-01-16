Изпратиха самолет да прибере Любослав Пенев

Булфото

Собственикът на ЦСКА - Валтер Папазки, е осигурил самолет, с който Любослав Пенев да се прибере от Германия.

Легендарният ни футболист ще продължи своето лечение на родна земя, а от публикация в профила му в социалните мрежи стана ясно, че Валтер Папазки е оказал огромно съдействие, пише "Новини".

Собственикът на ЦСКА е осигурил самолет за прибирането на Пенев, който да осигурява нужните условия, съобразени със здравословното му състояние.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!