Израел: 250 000 са напуснали град Газа

Израелската армия обяви днес, че над 250 000 жители са напуснали град Газа и са поели към други части на населената с палестинци едноименна ивица заради засилването на израелските бомбардировки и операции в анклава през последните седмици, предаде БТА, цитирайки Франспрес.

"Според оценката на армията над една четвърт от единия милион обитатели на град Газа са се евакуирали от съображения за собствената си безопасност", заяви арабскоезичният говорител на израелската армия Авихай Адрае.

Ройтерс информира вчера, че израелските Сили за отбрана (ЦАХАЛ) са засилили ударите си по град Газа, но много от местните жители все още стоят по домовете си, защото няма къде да отидат.

Израел заяви намерението си да поеме пълен контрол над града като част от плана си да унищожи радикалната палестинска групировка "Хамас", припомни агенцията.

Войната в ивицата Газа избухна на 7 октомври 2023 г. след безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия. Според данни на Израел тогава са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен. "Хамас" все още държи 48 заложници, като се смята, че около 20 от тях са живи, посочва Ройтерс.

По информация на здравното министерство на "Хамас" жертвите на последвалото израелско настъпление в крайбрежната територия вече надхвърлят 64 000.

