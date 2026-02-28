Израел: Върховният лидер на Иран е убит. Тялото му е намерено

кадър: Бтв

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей беше убит при израелски и американски удари, съобщи висш израелски служител пред Ройтерс в събота.

Тялото на Али Хаменей е намерено, съобщи висш израелски служител пред Ройтерс.

По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху призова иранците да „излязат масово на улицата“, за да свалят режима. В своя реч Нетаняху се обърна към иранския народ, казвайки, че ударите ще му помогнат „да се освободи от тиранията“.

Той казва, че имат „шанс веднъж на поколение“ да свалят иранския режим. „Излезте масово на улицата“ и „свършете работата“, казва той. „Крайно време е да се обедините“ и „да се обедините за историческа мисия“, допълни израелският премиер.

Има все повече признаци, че „този диктатор“ си е „изчезнал“, казва Нетаняху, визирайки Али Хаменей, пише Би Би Си.

Държавни медии в Раниан цитираха ръководителя на отдела за връзки с обществеността в офиса на Върховния лидер, който каза: „Врагът прибягва до психическа война, всички трябва да са наясно“.

Иран нарече ударите непровокирани и незаконни и отговори с ракети, изстреляни по Израел и поне седем други държави, включително държавите от Персийския залив, в които се намират американски бази.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който направи най-големия външнополитически хазарт по време на президентството си, след като се застъпи за преизбиране като „президент на мира“, заяви, че ударите са насочени към прекратяване на десетилетната заплаха от Иран и гарантиране, че той не може да разработи ядрено оръжие.

