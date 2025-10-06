Израел депортира 171 активисти, сред които Грета Тунберг

Снимка: ЕП

Израел депортира 171 активисти, сред които и климатичната активистка Грета Тунберг, от хуманитарната флотилия "Глоубъл Сумуд", предаде Ройтерс, цитирана от БНР.

Израелските военноморски сили задържаха миналата седмица стотици участници в хуманитарната акция.

Според съобщенията сега активистите са депортирани в Гърция и Словакия. Тунберг е депортирана в южната ни съседка.

Миналата седмица стана ясно, че сред задържаните от израелските сили има и българин.

Целта на флотилията беше да пробие морската блокада на Ивицата Газа, сега под контрола на "Хамас", за да достави там хуманитарна помощ.

