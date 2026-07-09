Израел е готов да атакува Иран за трети път
Снимка уикипедия, U.S. Embassy Jerusalem
Израелската армия е готова да атакува Иран "за трети път, ако е необходимо", заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес.
"Армията е готова и е в състояние на готовност за възобновяване на сраженията, за да установи отново преимущество във въздуха и отново да удари (. . .) Иран, за да елиминира заплахите", каза Кац на военна церемония, съобщи БТА.
На същата церемония израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Иран е бил отслабен от двете военни кампании на Израел срещу Ислямската република.
"Иран и съюзниците му са по-слаби откогато и да било", каза още Нетаняху.
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