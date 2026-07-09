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Израел е готов да атакува Иран за трети път

09.07.2026 / 21:17 1

Снимка уикипедия, U.S. Embassy Jerusalem

Израелската армия е готова да атакува Иран "за трети път, ако е необходимо", заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес.

"Армията е готова и е в състояние на готовност за възобновяване на сраженията, за да установи отново преимущество във въздуха и отново да удари (. . .) Иран, за да елиминира заплахите", каза Кац на военна церемония, съобщи БТА.

На същата церемония израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Иран е бил отслабен от двете военни кампании на Израел срещу Ислямската република.

"Иран и съюзниците му са по-слаби откогато и да било", каза още Нетаняху.

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Коментари
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robotron2000 (преди 26 минути)
Рейтинг: 62017 | Одобрение: 1082
първият път допуснаха най старата грешка! да подценят противника. гледаш го някакъв малък хилав, а пък може да скочи и такова малашигери да ти извърти в кратуната че да ти се завие свят! като бях ВИП охрана, първото нещо което се учеше е да не разчиташ на външният вид, а да действаш превантивно! 

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