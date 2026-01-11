Израел е в повишена бойна готовност

Израел е в повишена готовност за евентуална намеса на Съединените щати в Иран, на фона на най-мащабните антиправителствени протести в страната от години насам, съобщават три израелски източника, запознати със ситуацията, цитирани от Ройтерс.

кадър: Бтв

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неколкократно отправи заплахи през последните дни за нахлуване в Техеран и предупреди иранските власти да не използват сила срещу демонстрантите.

В събота Тръмп заяви, че САЩ са „готови да помогнат“: „Иран гледа към свободата, може би както никога досега. САЩ са готови да помогнат!", написа в социалната си мрежа президентът на САЩ Доналд Тръмп, видя Бтв.

Иран предупреди американския държавен глава, че всяка атака от страна на Съединените щати ще доведе до ответен удар на Техеран срещу Израел и американски военни бази в региона, които ще бъдат смятани за „легитимни цели“. Това заяви пред парламента председателят на иранския парламент Мохамад Бакер Калибаф.

Иранските власти показаха, че ще прибегнат до по-твърди мерки при потушаването на едни от най-големите антиправителствени протести в страната от години, а Революционните гвардейци обвиниха за организирането им "терористи" и изразиха готовност да бранят националните интереси, стратегическата инфраструктура и държавното имущество, предаде Ройтерс.

Въпреки думите на Тръмп, че САЩ могат да се намесят, се появиха нови съобщения за насилие в цялата страна, макар че спирането на интернет прави трудно оценяването на пълния мащаб на случващото се.

Вече две седмици страната е разтърсена от антиправителствени протести в над 100 града във всички провинции. Неправителствени организации твърдят, че броят на жертвите е над 60 души. А задържаните са над 2000.

