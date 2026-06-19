Израел и „Хизбула“ прекратиха огъня. Подписали са споразумение
Снимка Пиксабей
Израел и „Хизбула“ се споразумяха за прекратяване на огъня, което ще започне в 16:00 часа местно време в петък, заяви висш американски служител пред Ройтерс.
„Хизбула и Израел се споразумяха за прекратяване на огъня“, каза служителят, добавяйки, че преговарящите от САЩ и Катар са изработили споразумението с помощта на Иран.
„Разбираме, че след размяната на огън по-рано днес Израел и „Хизбула“ вече са в прекратяване на огъня.“
Засилването на насилието в Ливан напрегна временното споразумение между САЩ и Иран, подписано в сряда, за прекратяване на по-широката война в Близкия изток. Законодател от Хизбула заяви по-рано пред Ройтерс, че Иран е информирал групата, че преговорите с Вашингтон не могат да продължат без прилагането на всеобхватно прекратяване на огъня.
През нощта израелски въздушни удари убиха най-малко 18 души в Ливан, съобщи ливанското министерство на здравеопазването, докато четирима израелски войници бяха убити в Южен Ливан при една от най-смъртоносните атаки на Хизбула по време на тази война.
Сделката с Иран изисква Съединените щати, Иран и техните съюзници да обявят незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан, пише btvnovinite.bg.
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