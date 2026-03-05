Израел нанася удари на Бейрут

Стопкадър Ютуб

Армията на Израел съобщи, че е започнала да нанася удари по инфраструктура, свързана с Хизбула, в южните предградия на Бейрут (известни като Дахия), след като преди това предупреди местните жители да евакуират района, предаде АФП.

Ударите идват в рамките на ескалиращия конфликт между Израел и Хизбула, подкрепяна от Иран, който доведе до многократни въздушни нападения и развръзки в Южен и Източен Ливан.

Предварително израелското командване е издало предупреждение за евакуация на четири големи квартала в Дахия - силно плътно населен район и традиционна крепост на групировката - като част от подготовката за военните действия, допълва Бтв.

Това представлява значително разширяване на израелските удари по обекти в ливанската столица, в отговор на ракетни и дронови атаки, отправени от Хизбула срещу северните райони на Израел.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!