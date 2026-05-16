Израел нанесе нови удари на Ливан

Снимка Пиксабей

Израел нанася нови удари по южната част на Ливан, след като нареди на жителите на девет села да се евакуират, въпреки удължаването с месец и половина на прекратяването на огъня, договорено по време на преговорите между двете страни във Вашингтон, предаде "Франс прес".

"Израелските сили за отбрана започнаха да нанасят удари по инфраструктурата на "Хизбула" в няколко района в южната част на Ливан", заяви израелската армия в съобщение. Ливанската национална информационна агенция ННА съобщи за удари по най-малко пет села в южната част, предшествани от масово изселване на жителите към Сайда и Бейрут. Преди това израелската армия беше наредила на жителите на девет села в районите на Сайда и Набатие да ги евакуират в очакване на удари.

Ударите по опустошената южна част на Ливан продължават въпреки обявеното в петък вечерта удължаване на примирието, влязло в сила на 17 април между двете страни, което трябваше да изтече в неделя, съобщи БТА.

Израел и Ливан водят преговори във Вашингтон – първите от десетилетия насам между двете страни, които не поддържат дипломатически отношения. Проиранската организация "Хизбула" се противопоставя на тези преговори и продължава да поема отговорност за атаки срещу израелската армия, която понастоящем окупира част от южната част на страната, както и спорадични удари срещу северната част на Израел. Ливан беше въвлечен в регионалната война с Иран на 2 март и оттогава бяха убити близо 3 000 души, а над един милион са били разселени, според официалните данни.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!