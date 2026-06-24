Израел нанесе удар срещу двама "терористи" на "Хизбула" в Южен Ливан

Кадър Ютуб

Израелската армия днес съобщи, че е нанесла удар срещу двама членове на “Хизбула” в зоната в Южен Ливан, където са разположени израелските сили, предаде Франс прес.

“Войниците на ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана), действащи в района на билото на Али ал Тахер - във вътрешността на зоната за сигурност - идентифицираха в близост до същата тази зона двама въоръжени терористи от “Хизбула”, които представляваха непосредствена заплаха за тях”, се казва в изявление на армията.

“След като двамата бяха идентифицирани, израелските военновъздушни сили и войниците нанесоха удар по терористите, за да елиминират заплахата”, се добавя в изявлението.

Ударът бе извършен на фона на започналия вчера пети кръг преки преговори между Израел и Ливан във Вашингтон, на които проиранското движение “Хизбула” се противопоставя.

Израелската армия вчера откри огън при два отделни инцидента по групи хора, които определи като “терористи“, убивайки най-малко двама души според ливанските власти, съобщи БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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