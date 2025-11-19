Израел нанесе удари в Ливан, има загинали

Снимка Пиксабей

Най-малко 15 души бяха убити при израелски въздушни удари в Ливан днес, предаде Франс прес, като се позова на Министерството на здравеопазването.

То съобщи, че атака в палестински бежански лагер в покрайнините на южния ливански град Сайда е причинила смъртта на 13 души.

Израелската армия каза, че е поразила тренировъчен лагер на "Хамас", допълва БТА.

В отговор палестинското ислямистко движение отрече да има каквато и да било военна инфраструктура в бежанските лагери в Ливан.

По-рано ливанското Министерство на здравеопазването съобщи за двама убити при израелски въздушни удари в град Бинт Джбейл, също в южната част на страната.

Израелската армия продължава да нанася удари в Ливан въпреки споразумението за прекратяване на огъня, което сключи с "Хизбула" преди една година. Израел обвинява шиитското движение, че се опитва да възстанови бойните си способности в Южен Ливан до степен, която да застраши неговата сигурност.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!