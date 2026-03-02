Израел опроверга твърденията на Иран, че Нетаняху е убит

Кадър Ютуб

Противоречиви съобщения относно предполагаемото убийство на израелския премиер Бенямин Нетаняху заляха социалните медии и новинарските издания на фона на бързо развиващата се война срещу Иран, предаде egyptindependent.com

Спекулациите се засилиха след твърдения, че официалният самолет на премиера, известен като „Крило на Сион“, е бил проследяван, докато се е движел към Германия.

Тези твърдения се основават на предполагаеми данни от полетни радари, показващи, че официалният правителствен самолет напуска израелското въздушно пространство.

Въпреки това, няма официално потвърждение, че Нетаняху е напуснал страната.

Слуховете идват след мащабната съвместна операция между САЩ и Израел, която доведе до смъртта на иранския върховен лидер Али Хаменей , по време на период, белязан от засилена дезинформация.

Официалните профили на Нетаняху в социалните медии публикуваха в неделя изявление, потвърждаващо, че той остава в Израел, като по този начин ефективно заглушиха слуховете за неговото заминаване или убийство.

Според изявлението, Нетаняху е провел среща на високо ниво по сигурността в неделя в Тел Авив с министъра на отбраната, началника на Генералния щаб и директора на Мосад.

Заедно с обявлението бяха публикувани и официални снимки от брифинга, които предоставят визуални доказателства за присъствието на премиера в страната и опровергават твърдения, основани на предполагаеми данни от полетни радари, които сочат, че той е избягал в Германия.

В неделя Нетаняху публикува последващо изявление, в което допълнително потвърди безопасността си, докато се обръщаше към нацията.

„Вчера тук в Тел Авив и днес в Бейт Шемеш загубихме близки“, написа Нетаняху, изказвайки съболезнования на семействата на жертвите и пожелавайки бързо възстановяване на ранените.

Израелските медии предприеха координирани усилия за противодействие на широко разпространените слухове за „убийство“, разпространяващи се в социалните медии. Официални източници потвърдиха, че съобщенията за смъртта на Нетаняху при свързан с Иран „отмъстителен удар“ са изцяло изфабрикувани, за да подведат обществеността.

Служители по сигурността подчертаха, че много от вирусните публикации са с произход от акаунти, за които се подозира, че имат връзки с Иран.

Разследванията разкриха, че няколко изображения, използвани за „доказване“ на атаката, всъщност са генерирани с помощта на изкуствен интелект.

