Израел отхвърли турската заповед за арест на Нетаняху

Израел снощи отхвърли заповедта за арест, издадена от истанбулската Главна прокуратура срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху и други министри, за "геноцид" по време на войната в ивицата Газа, и нарече това "рекламен трик" на турския президент Реджеп Ердоган, предаде Франс прес, цитирани от БТА.

"С презрение Израел категорично отхвърля последния рекламен трик на тиранина Ердоган", написа израелският външен министър Гидеон Саар в публикация на английски език в социалната мрежа "Екс". "В Турция на Ердоган съдебната система от отдавна е инструмент за заглушаване на политически съперници и задържане на журналисти, съдии и кметове", добави той в препратка по-специално към кмета на Истанбул Екрем Имамоглу – политически съперник на турския президент, който беше арестуван през март и е изправен пред множество съдебни процеси.

