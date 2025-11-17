Израел откри огън по миротворци на ООН в Ливан

Снимка Пиксабей

Израелски войници стреляли по двама заподозрени в района на Ел Хамамес, близо до израелската граница, като едва по-късно установили, че става въпрос за миротворци на ООН, предава "Ройтерс", цитирани от Фрогнюз.

Военните обясниха, че погрешната идентификация се дължи на лоши метеорологични условия. Инцидентът се разследва.

Според съобщение на UNIFIL, израелският танк Меркава е открил тежък картечен огън на около пет метра от миротворците, които са се придвижвали пеша. Миротворците са били принудени да потърсят убежище, а израелският танк се е оттеглил след контакт по официалните канали.

UNIFIL нарече инцидента "сериозно нарушение" на Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН, според която въоръжени сили не трябва да действат в Южен Ливан, освен миротворците на ООН и ливанските военни.

Ливанската армия заяви, че нарушенията на суверенитета на страната от Израел са предизвикали нестабилност и са възпрепятствали разполагането на собствените ѝ сили на юг.

Израел държи пет поста в Ливан и често извършва въздушни удари в южната част на страната срещу подкрепяната от Иран групировка Хизбула. Миналата година Израел и Хизбула се споразумяха за прекратяване на огъня, което включва изтегляне на израелските сили и забрана за оръжия на юг за Хизбула. Въпреки това Израел твърди, че Хизбула се опитва да се превъоръжи, докато ливанското правителство обвинява Израел в нарушения на споразумението.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!