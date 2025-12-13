Израел отложи военен удар в Ливан

Кадър Ютуб

Властите в Израел решиха да не атакуват Ливан.

Израел отложи планирания удар срещу село в Южен Ливан в събота. Това съобщава "Ройтерс", като цитира говорител на израелската армия.

Решението е било взето, след като ливанската армия поиска достъп до мястото, за да "се справи с нарушение" на споразумението за прекратяване на огъня.

По-рано през деня Израел издаде предупреждение за евакуация на село преди планиран удар срещу групировката Хизбула, пише news.bg.

"След като предупреждението беше издадено, ливанската армия поиска разрешение за повторен достъп до посочения обект, който беше обявен за нарушител, за да се справи с нарушението на споразумението, заяви говорителят на израелската армия Авичай Адраее в X. Израелските отбранителни сили решиха да разрешат това и съответно въздушният удар беше временно замразен."

Израел и Ливан се споразумяха за прекратяване на огъня, посредничено от САЩ, през 2024 г., слагайки край на повече от година боеве между Израел и Хизбула, които завършиха с израелски удари, силно отслабили подкрепяната от Иран бойна групировка. Оттогава страните си разменят обвинения за нарушения.

Във вторник Израел удари инфраструктура на Хизбула в няколко района на южен Ливан.

Израел и Ливан изпратиха цивилни пратеници във военен комитет, който наблюдава прекратяването на огъня. Това е стъпка към изпълнение на отдавнашно искане на САЩ за разширяване на преговорите в съответствие с мирния дневен ред на президента Доналд Тръмп за Близкия изток.

