Израел предупреди "Хизбула"

Снимка Пиксабей

Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди днес, че Израел може да предприеме още по-интензивни атаки срещу ливанското шиитско движение "Хизбула" в Южен Ливан, предаде Франс прес.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи рано тази сутрин, че вчера четирима души са били убити при израелски удар.

"Ангажиментът на ливанското правителство за разоръжаването на "Хизбула" и за изгонването на шиитското движение от Южен Ливан "трябва да бъде изцяло изпълнен", се казва в изявление на Израел Кац, предава още БТА.

"Строгото прилагане на мерки ще продължи и ще бъде засилено. Няма да толерираме никакви заплахи срещу жителите на Северен Израел", заяви израелският министър.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!