Израел предупреди Тръмп, че Иран готви убийството му

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Израел е предупредил американското правителство за предполагаем ирански план за убийството на президента Доналд Тръмп, съобщиха Wall Street Jourmal и CNN. Те се позовават на източници, запознати с документите, предаде БТВ.

Американското правителство отдавна предупреждава, че Иран може да се опита да убие Тръмп в отмъщение за нападението с дрон през 2020 г., което той наредил, при което беше убит висш ирански генерал Касем Солеймани.

Помолен за коментар относно израелското предупреждение, Белият дом посочи неотдавнашните коментари на Тръмп относно желанието на Иран да го убие.

„Те искат да свалят американския лидер – мен. Аз съм в какъвто и да е списък. Видях тази сутрин, че съм във всеки един от техните списъци. И досега, предполагам, имах малко късмет, но може би това не трае много дълго. Това са зли, болни хора. И ние трябва да изкореним този рак. Този рак. Знаете ли какво правите? Трябва да премахнете рака рано. И така се чувствам“, каза Тръмп пред репортери в сряда.



По-късно Тръмп заяви, че наскоро е научил за нов списък, който го класира като основна цел за убийство на Иран. Не е ясно дали е имал предвид новата информация на израелското разузнаване.

През уикенда тълпи от иранци призоваха за смъртта на Тръмп по време на погребалната церемония за убития върховен лидер аятолах Али Хаменей, който беше убит в началото на войната.

Напрежението между САЩ и Иран се засили през последните дни, като двете страни си разменят заплахи и удари, докато 60-дневното прекратяване на огъня, слагащо край на военните действия, е в разпад.

Заради предупрежденията за опасността да е мишена за Иран американският президент си тръгна от срещата на върха на НАТО в Турция със стария „Еър Форс 1“, а не с новия, подарен от Катар.



Тръмп се качи на новия самолет в Милдънхол, Източна Англия, и с него се прибра във Вашингтон.

Редактор "Екип на Петел",

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