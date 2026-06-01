Израел превзе замъка Бофор

Стопкадър Нова Тв

Ливан понесе тежък удар.

Израел разшири сухопътната си операция в Ливан и обяви, че е превзел стратегическия замък Бофор в южната част на страната. Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи това като важен етап от операцията срещу „Хизбула“.

"Тази вечер израелските бойци превзеха възвишението Бофор. Разпоредих на армията да разшири операцията в Ливан. Нашите сили преминаха река Литани, а сега целта е да затвърдим контрола върху районите, които бяха под властта на „Хизбула“, посочи той.

Европейски държави призоваха за деескалация, а Ливан обвини Израел в колективно наказание на цивилното население, пише nova.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!