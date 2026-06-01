Израел превзе замъка Бофор
Стопкадър Нова Тв
Ливан понесе тежък удар.
Израел разшири сухопътната си операция в Ливан и обяви, че е превзел стратегическия замък Бофор в южната част на страната. Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи това като важен етап от операцията срещу „Хизбула“.
"Тази вечер израелските бойци превзеха възвишението Бофор. Разпоредих на армията да разшири операцията в Ливан. Нашите сили преминаха река Литани, а сега целта е да затвърдим контрола върху районите, които бяха под властта на „Хизбула“, посочи той.
Европейски държави призоваха за деескалация, а Ливан обвини Израел в колективно наказание на цивилното население, пише nova.bg.
