Израел призна Арменския геноцид

Пиксабей

Израелското правителство одобри днес единодушно признаването на арменския геноцид - термин, който Анкара отхвърля, съобщи в изявление израелското външно министерство, предаде Франс прес.

"Едно историческо решение: израелското правителство одобри единодушно предложението на външния министър Гидеон Саар за признаване на арменския геноцид", се посочва в изявлението.

Това решение, което идва в период на силно напрежение между Турция и Израел, остава да бъде одобрено от парламента, отбелязва БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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