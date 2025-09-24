Израел с важно решение

стоп кадър: Ютуб

Израел от днес затваря за неопределено време пункта за преминаване между окупирания Западен бряг и Йордания. Само оттам палестинците могат да излизат в чужбина, оттам минава и основният товарен поток в тази зона.



Палестинската дипломация определи затварянето на пункта като "част от политиката на колективни наказания". Доналд Тръмп е обещал на арабски лидери да не позволи на Израел да анексира Западния бряг, твърди "Политико", допълв БНТ.

На този фон израелските сили с танкове напредват към центъра на град Газа. ООН поиска спиране на нападенията срещу флотилията на активисти с помощи, която пътува към Газа, за да разкъса блокадата на Израел след 2 неуспешни опита през юни и юли.

Световната организация настоя за независимо разследване на нощната атака с дронове срещу конвоя край бреговете на Гърция. Италия изпраща в района военноморска фрегата за евентуална спасителна операция.

