Израел с важно съобщение за Газа и Грета Тунберг

Кадър Х, архив

Няколко плавателни съда на флотилията с хуманитарна помощ за ивицата Газа "Глоубъл Сумуд" са били спрени, а хората на тях са били откарани на израелско пристанище, обяви днес в изявление Министерството на външните работи на Израел, цитирано от Ройтерс.

Шведската екоактивистка Грета Тунберг и "нейните приятели" са "невредими и в добро здраве", уточни външното министерство в публикация в социалната мрежа "Екс", придружена с видео, допълва БТА.

На него се вижда Тунберг, придружена от няколко въоръжени израелски военнослужещи, които носят маски, отбелязва световната агенция.

