Израел съобщи, че е ликвидирал бойци на Хизбула

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Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че са ликвидирали бойци на Хизбула, въоръжени с ръчни противотанкови гранатомети и че са поразили ракетна установка в района на град Набатийе в Южен Ливан с цел премахване на заплаха за войниците си, предаде Ройтерс.

ЦАХАЛ посочиха, че са ударили сграда, от която са действали бойците, и са унищожили ракетен комплекс, който е представлявал заплаха, съобщи БТА.

Вчера Израел отново нанесе удар в района на Набатийе. Говорител на ЦАХАЛ уточни, че с помощта на дрон е било атакувано лице, което е представлявало заплаха, но не даде повече подробности.

В петък Ливан и Израел сключиха във Вашингтон рамково споразумение за сигурност с посредничеството на САЩ. То предвижда изтегляне на израелските сили от някои окупирани от тях райони на Ливан, но пълно изтегляне е предвидено едва когато шиитското движение Хизбула бъде разоръжено.

Редактор "Екип на Петел",

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