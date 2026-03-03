Израел удари и разруши централата на държавната телевизия на Иран

Кадър Ютуб

Нов удар по Иран.

Израелски сили за отбрана заявиха, че са „ударили и разрушили“ централата на иранската държавна радио- и телевизионна компания, докато продължава кампанията си срещу Иран.

„Преди малко израелските военновъздушни сили удариха и разрушиха комуникационния център на иранския "терористичен режим’“ в Техеран", съобщиха военните.

„Дейностите в централата са били ръководени от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. През годините иранската излъчваща институция е призовавала за унищожаването на Израел и за използването на ядрени оръжия“, добавиха военните, пише btvnovinite.bg.

