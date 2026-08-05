Израел успешно тества ракетна система с голям обсег

Снимка Пиксабей

Израелското министерство на отбраната обяви в сряда, че днешният тестов изстрел на ракетната система за противоракетна отбрана "Arrow" с голям обсег е бил "успешен".

Това съобщи АФП.

"Системата "Arrow" с прехващачите "Arrow 2" и "Arrow 3" доказа безпрецедентни и революционни възможности...

Успешното изпитание представлява още един важен етап в оперативната способност на Израел да се защитава от настоящи и бъдещи заплахи", добави министерството, пише news.bg.

По-рано в небето над южната крайбрежна равнина на Ашдод беше заснета следа от ракетата-прехващач, използвана при изпитанието, като изстрелването предизвика тревога сред плажуващите.

Arrow е горният слой на противоракетната отбрана на Израел, заедно с Железния купол, който унищожава заплахи с малък обсег като минохвъргачки и ракети, и прашката на Дейвид, прихващаща заплахи със среден обсег.

Arrow-2 прихваща балистични ракети на големи разстояния, докато по-новата Arrow-3 е специализирана в унищожаването на ракети, преди да навлязат отново в земната атмосфера.

Редактор "Екип на Петел",

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