Израел въвежда смъртно наказание за терористи

Пиксабей

Израелският парламент прие снощи на първо четене законопроект за въвеждане на "смъртно наказание за терористи". Междувременно двама палестинци бяха убити, след като се приближили към израелски войници в Газа.

Законопроектът за "смъртно наказание за терористи" беше приет с мнозинство от 39 гласа "за" срещу 16 "против". Той е създаден специално, за да се прилага към палестинци, признати за виновни в смъртоносни атаки или атентати срещу Израел, предаде БНР.

Министърът на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, който е водеща фигура от израелската крайна десница, заплаши да престане да гласува с управляващото мнозинство, подкрепящо премиера Бенямин Нетаняху, ако този законопроект, представен от депутатка от неговата партия, не бъде подложен на гласуване в Кнесета. Необходими са още гласувания на второ и трето четене, за да може предложеният текст да стане закон.

Поредният смъртоносен инцидент помрачи крехкото прекратяване на огъня в Ивицата Газа, след като израелската армия съобщи, че нейни войници са убили двама палестинци, които са представлявали заплаха. В изявлението се посочва, че палестинците са пресекли така наречената жълта линия, зад която израелската армия се е оттеглила съгласно примирието от 10 октомври.

Над 240 души са убити израелски атаки от началото на спирането на огъня, според контролираните от "Хамас" здравни власти в Газа. Израелските сили за отбрана заявиха, че ще продължават да отстраняват всяка непосредствена заплаха за тяхната сигурност.

