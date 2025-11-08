Израел за ареста на Нетаняху: Това е рекламен трик на президента Ердоган

Кадър Youtube

Турската прокуратура издаде заповед за арест срещу премиера на Израел Бенямин Натаняху. Заповедта за общо 37 представители на израелските власти е за геноцид срещу палестинския народ при военната операция в Ивицата Газа.

Външният министър на Израел определи това действие като "рекламен трик" на президента Ердоган.

Междувременно ООН алармира, че през последния месец са регистрирани рекорден брой нападения на еврейски заселници срещу палестинци на Западния бряг, посочва bTV.

Заповедите се отнасят за редица високопоставени израелски официални представители, включително министъра на отбраната Израел Кац, министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, началника на Генералния щаб Еял Замир и командира на израелските военноморски сили Давид Саар Салама, според прессъобщение на прокуратурата.

Разследването се фокусира върху това, което турските власти описват като системно насилие срещу цивилни в Газа.

Прокуратурата се позовава на конкретни инциденти, датиращи от октомври 2023 г. насам, включително нападения срещу болници, довели до множество цивилни жертви.

Турските прокурори се позовават също на убийството на хуманитарни работници от организацията "Световна централна кухня" ("World Central Kitchen") на 1 април 2024 г., когато няколко служители загинаха при израелски удар по време на хуманитарна операция.

Турция е отявлен критик на военната кампания на Израел в Газа, която започна след атаката на "Хамас" в южната част на Израел през октомври 2023 г. Турското правителство преустанови дипломатическите и търговските си отношения с Израел поради конфликта, припомня изданието.

