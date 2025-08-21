Израел започна да превзема Газа

Редактор: Недко Петров

Израел започна операцията по пълното завладяване на ивицата Газа. Министър-председателят Бенямин Нетаняху е издал заповед да се съкратят сроковете за установяване на контрол над града, който определя като последния бастион на „Хамас“. От Организацията на обединените нации заявиха, че 86% от територията на Газа е под израелски военен контрол и обвниха Израел, че продължава бруталната си война срещу невинни цивилни граждани.

Преди минути Нетаняху обяви, че Израел ще започне преговори за освобождаване на всички заложници и слагане на край на войната, но при приемливи условия за Израел.

В момента хората от предградията на Газа се изтеглят след началото на израелската сухопътна офанзива срещу най-големия град в палестинския аклав и дом на повече от 1 милион души.

Бягам от града заради обсадата, войната, ракетите и дроновете, с които ни бомбардират цяла нощ, призна местният жител Мохамед.

След дни на интензивен артилерийски обстрел и бомбардировки министърът на отбраната Израел разкри, че ще усилят атаките срещу терористичната инфраструктура под и над земята, и ще прекъснат зависимостта на населението от „Хамас“.

Пет дивизии са включени в офанзивата, а от началото на септември започва мобилизирането на 60 000 резервисти, съобщи БНТ.

