Израел започна нова "мащабна вълна от удари" по военни обекти в Иран

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха рано тази сутрин, че са започнали нова масирана атака срещу военни обекти в Иран, предаде ДПА.

Израелската армия заяви в приложението „Телеграм", че са „започнали нова мащабна вълна от удари, насочени срещу ракетни пускови установки на иранския терористичен режим, системи за противовъздушна отбрана и друга инфраструктура“, пише БТА.

Иранската информационна агенция Тасним съобщи за експлозии в столицата Техеран.

Според ЦАХАЛ Иран отново е обстрелвал Израел. Армията заяви, че „системите за противовъздушна отбрана работят за прехващане на дронове“. Вестник „Таймс ъв Израел“ съобщи, че засега няма данни за пострадали.

От началото на последната война срещу Иран през уикенда израелските военновъздушни сили са извършили над 1600 бойни мисии и са унищожили около 300 ракетни установки според изявленията на армията.

САЩ и Израел започнаха мащабна офанзива срещу Иран в събота, което доведе до ескалация на напрежението в региона, като Техеран изстреля в отговор ракети по американски бази в държави от Персийския залив.

