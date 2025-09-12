Израел засили ударите по Газа

стоп кадър: Ютуб

Израелските удари днес са убили най-малко 40 палестинци в ивицата Газа, съобщиха местните здравни власти, като повечето от тях са в град Газа, където много жители остават на място въпреки израелските разпореждания за евакуация, защото нямат къде да отидат, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Израел заяви намерението си да поеме пълен контрол над разрушения град, където се укриват около един милион души, като част от плана си да унищожи радикалната палестинска групировка "Хамас", и засилва атаките си, съобщиха жители.

"Експлозиите не спират от вчера", каза 60-годишният Адел, баща на две деца, който живее в град Газа, близо до бежански лагер. От съображения за безопасност той не пожела да каже пълното си име пред Ройтерс. "Много семейства напуснаха домовете си и това е точно това, което иска окупацията", каза той пред световната агенция чрез чат приложение.

"С тези бомбардировки те казват на хората: "Или напуснете района си, или ще умрете там", заявява Адел.

Свидетели казаха, че най-малко 15 къщи в бежанския лагер са били ударени от въздушни удари, а израелската армия се е обадила на жителите на къщи, за да им каже, че удари по домовете им са неизбежни. Сега те се опитват да напуснат, а съседите се страхуват, че и техните домове ще бъдат повредени.

Медицински източници съобщиха, че 14 мирни жители са били убити при един удар по къща в района Ал Тувам, в северната част на града.

Няколко смъртоносни удара са поразили цели в южната част на територията, където са се укрили някои от бягащите от бомбардировките в град Газа.

Амджад аш Шава, ръководител на мрежата на палестинските неправителствени организации, която поддържа връзка с ООН и международни хуманитарни организации, заяви пред Ройтерс, че около 10 процента от жителите на град Газа са напуснали града, след като Израел обяви плана си да поеме контрола над него преди месец.

Израелската армия заяви, че е започнала разширяването на зоната в южната част на ивицата Газа, която нарича "Кръстовище 147" с цел да увеличи обема на помощите, постъпващи в определената хуманитарна зона. Това е подготовка за приемането на населението, напускащо северната част, заявиха от армията, информира .

"Трябва да се подчертае, че след края на разширяването капацитетът на пункта за преминаване ще се увеличи до 150 камиона на ден – три пъти повече от сегашния, което ще позволи по-голям приток на помощ, с акцент върху хранителни продукти", се казва в изявление на армията.

ООН и много чужди правителства, включително тези на страни, традиционно съюзници на Израел, осъдиха заповедта за евакуация на град Газа, призоваха за прекратяване на огъня и остро критикуваха условията в хуманитарната зона.

Военните действия на Израел срещу Газа са отнели живота на повече от 64 000 души, предимно цивилни, според местните здравни власти, предизвикали са гладна криза и по-широка хуманитарна катастрофа и са превърнали голяма част от анклава в руини.

