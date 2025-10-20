Израел затвори граничните пунктове за конвои с хуманитарна помощ към Газа

Снимка Пиксабей

Граничните пунктове за конвои с хуманитарна помощ към Ивицата Газа затвори Израел, като обвини "Хамас" в нарушаване на примирието.

"Прехвърлянето на хуманитарна помощ към Ивицата Газа е спряно до второ нареждане след очевидното нарушаване на споразумението от страна на "Хамас", заяви източник от израелското правителство пред АФП, цитирани от България он ер.

Нови израелски удари

Малко по-рано днес Гражданската защита в Ивицата Газа съобщи, че серия израелски въздушни удари е убила най-малко 11 души в различни части на територията, докато Израел и "Хамас" си разменяха взаимни обвинения за нарушаване на примирието.

Шестима от загиналите са били убити, когато израелски удар е поразил "група цивилни" в северната част на Газа, каза говорителят на службата Махмуд Басал, която действа като спасителна структура под контрола на "Хамас", пише БГНЕС.

"Хамас" върна на Израел телата на още двама заложници

Телата на още двама заложници, предадени от палестинската групировка "Хамас", са получили израелските власти.

Те бяха транспортирани до център за медицински анализи в Израел, където един от двамата мъртви заложници беше идентифициран като Ронен Енгел - 54-годишният мъж, убит по време на атаките на 7 октомври в кибуца Нир Оз.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!