Израел заяви, че е в ход поредната вълна от атаки срещу Иран

Пиксабей

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че са започнали да „насочват атаки към инфраструктура в Иран“, предаде ДПА.

„ЦАХАЛ започна широкомащабна вълна от удари срещу инфраструктурата на иранския терористичен режим в Техеран“, заявиха военните в публикация в "Телеграм". Израел, който нанася удари по Иран от събота насам, заяви вчера, че преминава към следващата фаза на въоръжения конфликт, предаде БТА.

Иран предприема атаки в продължение на няколко дни срещу цели в държавите от Персийския залив, включително американски военни бази и дипломатически представителства, в отговор на американски и израелски военни удари в Иран.

Министерството на отбраната на Катар съобщи за осуетена атака с дрон срещу военно летище „Ал Удейд“ - най-голямата американска база в Близкия изток.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, цитирано от ДПА, че силите му са прихванала и унищожили три ракети, изстреляни към военно летище „Принц Султан“ на територията на кралството. Не се уточнява откъде са дошли ракетите. Базата южно от Рияд, където са разположени американски сили, е била многократно атакувана от дронове през последните дни.

Ливанското шиитско движение „Хизбула“ предупреди израелските жители да евакуират градовете в радиус от пет километра от границата между страните, предаде Ройтерс. Съобщението на Хизбула, публикувано на иврит рано тази сутрин в приложението „Телеграм“ следва по-ранен призив на Израел за евакуация на жителите на южните предградия на Бейрут.

Ливан беше въвлечен във войната в Близкия изток в понеделник, когато „Хизбула“ откри огън, предизвиквайки израелски въздушни удари, фокусирани върху южните предградия на Бейрут и върху южен и източен Ливан.

„Агресията на вашите военни срещу ливанския суверенитет и безопасността на гражданите, унищожаването на гражданската инфраструктура и кампанията за експулсиране, която провеждат, няма да останат без отговор“, заяви „Хизбула“.

Израел заяви, че няма да евакуира граничните си градове и е изпратил допълнителни войници в Ливан, заявявайки, че това е отбранителна мярка, целяща да „защити гражданите си, които живеят наблизо“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!