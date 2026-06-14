Израелската армия е нанесла удари на „Хизбула“ в южните предградия на Бейрут

Стопкадър Ютуб

Израелската армия днес нанесе удари срещу цели на „Хизбула“ в южните предградия на Бейрут, които са смятани за крепост на групировката, се казва в съвместно изявление на премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац, цитирано от Ройтерс.

В изявлението се посочва, че ударите са били нанесени в отговор на обстрел от страна на „Хизбула“ на територията на Израел, информира БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!