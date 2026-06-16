Израелската армия е прехванала голям брой ракети, изстреляни срещу нейни части в Южен Ливан

Снимка Пиксабей, архив

Израелската армия заяви днес, че е прехванала голям брой ракети, изстреляни от "Хизбула" срещу нейни части в Южен Ливан, предаде Ройтерс.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че при обстрела с ракети и минохвъргачки срещу нейни войници в Ливан няма жертви и ранени.

От своя страна, "Хизбула" обяви, че подложила на обстрел израелските войски в Южен Ливан със залпове от ракети и артилерийски снаряди.

„Хизбула“ заяви вчера, че е отблъснала израелски сили, които се опитвали да напреднат в Южен Ливан, въпреки обявеното споразумение между Вашингтон и Техеран, което според Иран трябва да сложи край на регионалната война, включително и в Ливан, посочва Франс прес.

Бойци от проиранската групировка "са блокирали с ракети и дронове" израелски отряд, „състоящ се от един багер и два танка "Меркава", който е "напредвал" в околностите на Кфартебнит, близо до град Набатия, гласи съобщение на "Хизбула", пише БТА.

По-рано вчера израелски дрон е поразил кола в същото населено място, убивайки шофьора ѝ, съобщи ливанската национална новинарска агенция ННА - атака, която представлява първият смъртоносен удар от обявяването на споразумението.

Иранският телевизионен канал Прес Ти Ви съобщи в Екс, че един от неговите журналисти е бил ранен при удар от израелски дрон в южната част на Ливан, отбелязва АФП.

Редактор "Екип на Петел",

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