Израелската армия нанесе удари по множество цели на Хизбула в Южен Ливан в сряда, включително ракетни и дронови позиции в района южно от река Литани.

Сред поразените обекти е и съоръжение за производство на дронове, съобщи армията.

Ударите последваха издадена по-рано в деня заповед за евакуация на цивилното население от прицелния район - обширна територия от стотици квадратни километра южно от Литани. Операцията се вписва в продължаващата израелска кампания срещу военната инфраструктура на Хизбула в Ливан, след като групировката се включи в конфликта в понеделник с ракетни и дронови атаки срещу Израел, допълва Бтв.

Иранските въоръжени сили заплашиха, че ще вземат на прицел израелски мисии по света, ако Израел атакува дипломатическата мисия на Техеран в Ливан, съобщи военен говорител.

Говорителят на иранските въоръжени сили Аболфазл Шекарчи заяви на живо по телевизията: „Ако Израел извърши такова престъпление, това ще ни принуди да превърнем всички израелски посолства по света в наша законна цел“.

