Израелската армия обяви за офанзивата в Газа

снимка: Пиксабей

Израелската армия обяви, че офанзивата ѝ в град Газа се очаква да продължи "няколко месеца", като за първи път предоставя времева рамка за кампанията си за овладяване на най-гъсто населената част от анклава.

"Ще действаме, докато целите на войната бъдат постигнати. Не сме ограничени от време", заяви говорителят на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) бригаден генерал Ефи Дефрин, предаде Bulgaria ON AIR.

Организацията на обединените нации предупреди, че планираното нахлуване и окупация на град Газа от Израел може да доведе до насилственото изселване на около 1 милион палестински жители.

Според израелски официални лица, около 320 000 палестинци вече са напуснали града към понеделник.

Само през последните 24 часа израелски въздушни удари са убили 101 палестинци в целия анклав, като 86 от тези смъртни случаи са настъпили в северната част след полунощ, съобщиха местните здравни власти във вторник. Болница "Ал-Шифа" - най-голямото медицинско заведение в град Газа - потвърди 55 смъртни случая до късния следобед.

Растящият брой жертви съвпадна с изявление на комисия на ООН по-рано във вторник, в което Израел е обвинен в извършване на геноцид.

Същия ден ЦАХАЛ потвърди, че е започнал сухопътна инвазия в град Газа.

Кадри, получени от CNN от болници в района, показват десетки жени и деца сред загиналите. CNN е поискала коментар от ЦАХАЛ.

Говорейки за "разширената сухопътна активност" на армията, Дефрин определи град Газа като "централен център на военната и управленската мощ на Хамас" и подчерта, че въздушни, сухопътни и разузнавателни подразделения извършват "координирани и прецизни удари".

