Израелската армия съобщава за нови ракетни атаки от Иран, нанася удари в Техеран

Пиксабей

Иран е изстрелял ракети срещу Израел рано сутринта, съобщи израелската армия, добавяйки, че са активирани системите за противовъздушна отбрана, предадоха ДПА и Франс прес.

По-рано вече беше съобщено за ирански ракетни атаки, пише БТА.

В същото време израелските въздушни сили започнаха нова широка вълна от удари по цели в иранската столица Техеран. Иранските държавни медии излъчиха кадри, показващи голям пожар на международното летище Мехрабад в Техеран.

Размяната на удари се случва около седмица след началото на американско-израелските удари по Иран.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!