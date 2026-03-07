Израелската армия съобщава за нови ракетни атаки от Иран, нанася удари в Техеран
Иран е изстрелял ракети срещу Израел рано сутринта, съобщи израелската армия, добавяйки, че са активирани системите за противовъздушна отбрана, предадоха ДПА и Франс прес.
По-рано вече беше съобщено за ирански ракетни атаки, пише БТА.
В същото време израелските въздушни сили започнаха нова широка вълна от удари по цели в иранската столица Техеран. Иранските държавни медии излъчиха кадри, показващи голям пожар на международното летище Мехрабад в Техеран.
Размяната на удари се случва около седмица след началото на американско-израелските удари по Иран.
