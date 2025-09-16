реклама

Израелската армия започна сухопътната си офанзива за окупиране на Газа

Израелската армия започна днес сухопътната си офанзива за окупиране на град Газа, съобщава сайтът "Аксиос", цитирайки израелски официални представители, предаде Ройтерс.

Миналата седмица Израел предприе въздушен удар срещу лидерите на "Хамас" в Катар, разширявайки мащабите на конфликта в Газа, който засяга все повече райони на Близкия изток, посочва Ройтерс, цитиран от БТА.

 

