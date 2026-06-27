Израелски дрон удари Южен Ливан ден след сключването на пакта за сигурност

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Израелски дрон порази района на град Набатийе в Южен Ливан, съобщи ливанската държавна информационна агенция, цитирана от Ройтерс, информира БТА.

До атаката, за която се съобщава, се стига само ден след като Израел и Ливан сключиха пакт за сигурност с посредничеството на САЩ, имащ за цел да намали пограничното напрежение след възобновилите се отново преди няколко месеца боеве по границата между израелската армия и ливанското шиитско движение "Хизбула".

Редактор "Екип на Петел",

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