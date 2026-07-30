Израелски експерт: Ердоган иска да установи контрол над Йерусалим

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Турският президент Реджеп Ердоган има амбицията да превърне страната си във водеща регионална сила, да измести влиянието на Иран и в дългосрочен план да установи контрол над Йерусалим. Това предупреждение отправи израелският експерт по Близкия изток Йони Бен Менахем.

Според анализатора Анкара активно развива своя военен потенциал, като поставя специален акцент върху стратегическите оръжия и ракетите с голям обсег. Бен Менахем твърди, че Ердоган не крие амбициите си и разглежда Йерусалим, включително джамията „Ал Акса“, като една от своите дългосрочни цели.

Експертът коментира и ситуацията в палестинския анклав на брега на Средиземно море ивицата Газа, като заяви, че единствената сила, способна да свали терористите от „Хамас“ от власт, са Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ). По негово мнение не може да се очаква вътрешен бунт срещу терористичната организация, тъй като тя брутално потиска всякаква форма на съпротива, пише novini.bg.

Относно напрежението по северната граница, Бен Менахем определи като недостоверни информациите за скорошно изтегляне на израелските войски от Южен Ливан. Той смята, че преговорите са в задънена улица и е възможно администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да засили натиска върху Израел в търсене на компромиси.

Според оценката на Бен Менахем комбинацията от действията на Иран и амбициите на Турция създава сериозна заплаха за сигурността, поради което Израел трябва да запази свободата си на военни действия и да не разчита единствено на дипломатически гаранции, написа медията от Еврейската държава мигнюз.

Редактор "Екип на Петел",

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